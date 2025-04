Erneut setzten Quartalsberichte von Unternehmen Akzente. Stärkster Sektor im Stoxx-600-Tableau waren die Bauwerte mit plus 1,8 Prozent. Saint-Gobain reagierten an der EuroStoxx-Spitze mit einem Plus von 4,7 Prozent auf die Umsatzangaben und den bestätigten Ausblick. Das erste Quartal des Baustoffkonzerns habe sie noch zuversichtlicher gestimmt, schrieb Jefferies-Analystin Glynis Johnson.