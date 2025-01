Der EuroStoxx 50 rettete nur ein Plus von 0,09 Prozent auf 5'286,87 Punkte ins Ziel. Auf Wochensicht erzielte der Leitindex der Eurozone allerdings einen Anstieg um 1,3 Prozent. Die Januar-Bilanz beläuft sich auf plus 8 Prozent. Der Schweizer SMI büsste am Freitag im Verlauf seinen Tagesgewinn ein - er verabschiedete sich 0,06 Prozent tiefer mit 12'597,09 Punkten. Der britische FTSE 100 schaffte hingegen einen Gewinn von 0,31 Prozent auf 8'673,96 Punkte.