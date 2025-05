Der Dow hatte am Vortag deutlich nachgegeben und steuert auch am Donnerstag wieder auf einen schwächeren Auftakt zu. Begründet werden die New Yorker Verluste mit den Sorgen vor einem steigenden Haushaltsdefizit, die zuletzt die Renditen für US-Anleihen in die Höhe trieben. Der Marktbeobachter Andreas Lipkow betonte, dass dies ein zunehmendes Problem für die Finanzmärkte sei. «Je höher das Renditeniveau an den Anleihemärkten ist, desto unattraktiver werden Anlagen in Aktien.»