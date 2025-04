Positiv aufgenommene Signale zur US-Zollpolitik haben dem Dax am Mittwoch einen kräftigen Schub gegeben. Als Antrieb hinzukam ein Kurssprung bei den Aktien von Europas grösstem Softwarehersteller SAP . Der deutsche Leitindex zog um 2,3 Prozent auf 21.789 Punkte an und näherte sich wieder der 22.000-Punkte-Marke, an der Anfang April ein Kursrutsch wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump begonnen hatte.