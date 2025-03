Auch andere europäische Börsen schwächelten daraufhin. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,02 Prozent tiefer mit 5'450,93 Punkten. In Paris ging es ähnlich deutlich abwärts, in London nur leicht. In der Schweiz legte der SMI dagegen moderat zu. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial drehte nach einem verhaltenen Start zum Handelsschluss in Europa knapp ins Plus.