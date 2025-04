An den US-Börsen ging es am Donnerstag nach dem Jubel am Vortag auch schon wieder nach unten: Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial sank zum europäischen Börsenschluss um 3 Prozent, der technologielastige Nasdaq 100 stand mehr als 4 Prozent tiefer. Für Analystin Lori Calvasina von der kanadischen RBC ist der US-Aktienmarkt noch nicht aus dem Gröbsten heraus, auch wenn ein Boden gefunden sein könnte. Am Mittwoch hatte der Dow mit einem Plus von fast 8 Prozent und der Nasdaq 100 mit plus 12 Prozent auf die Aussetzung der Zölle reagiert.