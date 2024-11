Die Entscheidung über den nächsten US-Präsidenten war am Dienstag das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Trotz der damit verbundenen grossen Unsicherheiten gingen die Anleger wieder mehr ins Risiko und griffen mehrheitlich zu. Am Nachmittag stützten Kursgewinne an der Wall Street zusätzlich.