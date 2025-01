«Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht aus den USA vom Freitag wirkt noch nach», kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. «Die Anleger fangen an, die Möglichkeit einzukalkulieren, dass die (US-Notenbank) Federal Reserve in Sachen Leitzinsen in diesem Jahr die Füsse auch ganz still halten könnte.» Dies signalisiere zumindest der Anleihemarkt, an dem die Renditen immer weiter stiegen. So werden festverzinsliche und damit risikoarme Bonds zunehmend zu einer Alternative zu einem immer noch hoch bewerteten Aktienmarkt.«