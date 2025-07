Der VW-Konzern selber verzeichnete auch im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch. Grund war unter anderem das schlechte Abschneiden im Tagesgeschäft bei den teuren Marken Porsche und Audi. Analysten zufolge entsprachen die Resultate aber weitgehend den Erwartungen, zudem hoben die Experten die starke Entwicklung der Kernmarke hervor. Die Vorzugsaktien von VW konnten damit anfänglich deutliche Verluste ebenfalls eindämmen und sogar in die Gewinnzone drehen. Am frühen Nachmittag standen sie mit plus 2,3 Prozent an der Dax-Spitze.