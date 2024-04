Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag nach gutem Beginn deutlich im Minus abgeschlossen. Der Leitindex SMI startete zu Handelsbeginn mit Unterstützung guter US-Vorgaben vom Vorabend einen Erholungsversuch, brach diesen allerdings am Nachmittag abrupt ab als klar wurde, dass die Wall Street am Freitag schwach in den Handel starten würde. Der Risikoappetit der Anleger habe seit den jüngst veröffentlichten US-Inflationsdaten deutlich abgenommen, hiess es im Handel. Am Mittwoch hatte der über Erwarten deutliche Anstieg des Konsumentenpreisindex die Börsianer aufgeschreckt. Am Freitag liess derweil das in den USA deutlich eingetrübte Konsumklima aufhorchen.