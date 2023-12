Insgesamt herrschte jedoch eine positive Grundstimmung vor. Getragen wurdes diese durch anhaltenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA und vermehrt auch in Europa. Daher sorgte auch eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Spelman College nur für wenige Kurbewegung. Im Wesentlichen bekräftige er die allbekannten Positionen des Fed. Zudem regte der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau in einer Rede an, dass die EZB im kommenden Jahr über Zinssenkungen nachdenken solle. Die zuletzt stärker als erwartet gesunkene Inflation hätten der EZB wieder mehr Spielraum in der Zinspolitik gegeben.