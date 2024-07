Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag etwas schwächer geschlossen. Dabei konnte der Leitindex aber die Verluste im Verlauf eingrenzen und den Handel klar über dem Tagestief beenden. Die Stimmung habe sich gegenüber dem Vortag etwas eingetrübt. Händler verwiesen dabei auf die Wahlen in Frankreich, bei denen am Wochenende weder die rechts- noch die linksextremen Parteien eine absolute Mehrheit in der französischen Nationalversammlung erlangt hätten. Doch die Weichen würden eben erst am kommenden Sonntag nach der zweiten Wahlrunde wirklich gestellt. Daher hätten es viele Marktteilnehmer vorgezogen, einen Teil der Gewinne bei stark gestiegenen Aktien mitzunehmen, hiess es.