Mit den Abgaben in der Eurozone kehrte an den Märkten wieder Ernüchterung ein. «Die Begeisterung über Chinas neues Wachstumspaket erwies sich eher als Strohfeuer», hiess es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. «Zweifel an der Nachhaltigkeit der Massnahmen kamen auf.» Für Pessimismus gebe es unterdessen keinen Anlass. «Vor dem Hintergrund der weltweiten Lockerungsmassnahmen der wichtigsten Notenbanken dürften sich temporäre Rücksetzer zumindest bis zum Jahresende weiterhin als Einstiegsgelegenheiten erweisen», prognostizierte der Broker.