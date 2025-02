Rheinmetall stiegen erstmals über die Marke von 800 Euro und beendeten den Tag als stärkster Dax-Wert mit plus 7,9 Prozent. Die britische Grossbank HSBC hatte ihr Kursziel auf 1000 Euro erhöht und ist damit am Markt am optimistischsten für den Rüstungskonzern. Die Papiere von Hensoldt hatten im MDax mit plus 11,9 Prozent die Nase vorn. Zusätzlich Auftrieb bekamen die Anteile von der Meldung zu einer Vertragserweiterung für das Radar des Kampfjets Eurofighter.