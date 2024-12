Auch anderswo schwächelten am Freitag die Kurse. Der MDax der mittelgrossen deutschen Börsenunternehmen büsste 1,06 Prozent auf 26Nach einem Anstieg bis auf 20'522 Punkte bekamen die Anleger kalte Füsse, sodass die Gewinne abbröckelten. Zum Handelsende zeigten die Kurstafeln für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,10 Prozent auf 20'405,92 Punkte an. Auf Wochensicht schaffte er damit nur ein mickriges Plus in derselben Grössenordnung.527,69 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich ähnlich wenig bewegt wie der Dax, während es in Zürich und London ein wenig bergab ging. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte zum europäischen Handelsende knapp zu, der Nasdaq 100 ein wenig mehr.