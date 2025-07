Anschub erhielt der Dax von den Kursgewinnen des Schwergewichts Siemens . Die Aktien zogen um 4,1 Prozent an und profitierten damit von überraschend starken Zahlen des schweizerischen Industriekonzerns ABB . Dessen Anteilscheine schnellten in Zürich um 9,9 Prozent nach oben. Im Kielwasser stiegen die Papiere des Elektro- und Energietechnikherstellers Siemens Energy an der Index-Spitze um 4,7 Prozent.