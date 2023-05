In China zeigten sich die Anleger weitgehend unbeeindruckt von den jüngsten chinesischen Handelsdaten, die einen langsamen Anstieg der Exporte und einen Rückgang der Importe im April zeigten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Die Anleger konzentrieren sich stark auf den Bericht zur Verbraucherinflation in den USA am Mittwoch. Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte vergangene Woche erklärt, dass politische Entscheidungen "von den eingehenden Daten bestimmt werden". Gleichzeitig hatte er eine mögliche Pause im Zinserhöhungszyklus signalisiert.