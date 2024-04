Die Händler konzentrieren sich nun auf die US-Notenbanksitzung in dieser Woche: Nach einem volatilen Wochenauftakt bleibt der Yen im Fokus, nachdem die japanische Währung am Montag von einem neuen 34-Jahres-Tief von 160,245 auf 154,40 zum Dollar stieg, nachdem Händler Interventionen der Regierung zum Kauf des Yen vermuteten. Japans oberster Devisen-Diplomat Masato Kanda sagte am Dienstag, die Behörden seien bereit, sich «24 Stunden am Tag» mit Währungsfragen zu befassen, lehnte es aber erneut ab, sich dazu zu äussern, ob das Finanzministerium am Vortag interveniert habe, um den Yen zu stützen. Der Yen steht unter Druck, weil die Zinsen in den USA gestiegen sind, während sie in Japan nahe Null liegen, was dazu führt, dass Yen-Gelder in höher verzinste Anlagen fliessen. «Vieles hängt nun von den Ergebnissen der Fed-Sitzung in dieser Woche ab», sagte Vasu Menon von der Bank OCBC.