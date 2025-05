Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 5'309,74 Punkten. Daraus resultierte für den Eurozone-Leitindex ein Wochengewinn von 0,5 Prozent. Ausserhalb des Euroraums gewann der Schweizer SMI am Freitag 0,21 Prozent auf 12'087,32 Zähler. Der britische FTSE 100 zog um 0,27 Prozent auf 8'554,80 Punkte an.