Die schweizerische Grossbank braucht zwar wegen neuer Massnahmen zur Verbesserung der Bankenstabilität zusätzliches Kapital in Milliardenhöhe. Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) bezifferte den zusätzlichen Bedarf an hartem Eigenkapital für UBS aufgrund der neuen Bestimmungen auf Basis der aktuellen Bilanz am Freitag auf insgesamt rund 26 Milliarden US-Dollar. In vollem Umfang dürften die Bestimmungen jedoch frühestens in zehn Jahren in Kraft treten, was offenbar für Erleichterung bei den Anlegern sorgte. Zudem gibt es im Gegenzug eine gewisse Erleichterung bei den Anforderungen zum Fremdkapital.