Den Flugzeugbauer halten derzeit Probleme mit Software und Rumpfteilen in Atem, und darauf reagierten die Anleger sehr verunsichert. Wegen technischer Probleme in einem Flugkontrollrechner war bei rund 6.000 Flugzeugen der A320-Reihe ein Software-Update nötig geworden. Zudem wurde bekannt, dass Airbus an Rumpfteilen neuer Flugzeuge nacharbeiten muss - ebenfalls bei den A320-Jets, die praktisch nur noch in der modernisierten Auflage A320neo gebaut werden. Die Probleme scheinen zwar weitgehend gelöst, doch an der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.