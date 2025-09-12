Aus Sicht von Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets hat der Dax eine «gebrauchte Woche» hinter sich. Während die US-Börsen von Zinssenkungsfantasie und überraschend positiven Nachrichten aus dem Technologiesektor auf Rekordhöhen getragen worden seien, trete der Dax auf der Stelle. Hauptgrund dafür sei geopolitische Unsicherheit sowohl im Nahen Osten als auch mit Blick auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum. «Hier lauert einiges Eskalationspotenzial, von dem Anleger ungern auf dem falschen Fuss erwischt werden wollen, sollte es freigesetzt werden», so Molnar.