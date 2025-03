Generell im Aufwind befanden sich die Aktien aus dem United-Internet-Konzern . Die Titel des Mutterkonzerns nebst seiner Töchter 1&1 und Ionos zogen am Donnerstag alle um mehr als sechs Prozent an. Am Vortag wurden enttäuschende Ausblicke von United und 1&1 mit dem Dreh ins Plus abgehakt, nun kamen von Ionos keine Störfeuer. Im vierten Quartal habe der Internet-Dienstleister positiv überrascht und der Ausblick erfülle die Erwartungen, hiess es vom Goldman-Sachs-Experten Andrew Lee.