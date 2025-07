Der Dax notierte am Nachmittag 0,3 Prozent im Minus bei 24'193 Punkten. Auf Monatssicht deutet sich damit aber immerhin ein Plus von gut ein Prozent an. Für den MDax der mittelgrossen Werte ging es am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 30'996 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,7 Prozent.