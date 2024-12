Im SDax legten dagegen Auto1 um 7,6 Prozent zu und setzten so ihre Rally der vergangenen Tage vor. Positive Kommentare der Banken Barclays und JPMorgan gaben den Papieren ebenso Auftrieb wie die Bekanntgabe der Deutschen Börse, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler in Kürze in den MDax zurückkehren wird. Die Papiere von Ionos litten derweil mit minus 6,6 Prozent darunter, dass der Finanzinvestor Warburg Pincus seine Beteiligung an dem Internetdienstleister weiter verringert hat.