Angesichts schwächelnder Kurse an der Wall Street fiel der deutsche Leitindex am Freitag um 0,33 Prozent auf 24'289,51 Punkte. Auf Wochensicht bedeutete dies aber immer noch ein Plus von 0,14 Prozent. Der MDax der mittelgrossen Werte stieg am Freitag um 0,27 Prozent auf 31'098,37 Punkte