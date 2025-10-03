Dank eines freundlichen Starts überwand er zunächst zwar die Charthürde von 24'500 Punkten, an der es am Vortag nicht mehr weitergegangen war. Doch dann verliessen ihn schnell die Kräfte. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag letztlich 0,18 Prozent auf 24'378,80 Punkte. Er behauptete damit aber ein Wochenplus von 2,7 Prozent - das höchste seit Anfang August. Das Rekordhoch von 24'639 Punkten aus dem Juli liegt weiter in greifbarer Nähe.