Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Donnerstag fast unverändert bei 4885,00 Punkten. In Zürich gewann der SMI ein halbes Prozent, in London ging der FTSE 100 nahezu auf Vortagesniveau aus dem Handel. In New York verloren der Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss jeweils etwa ein halbes Prozent.