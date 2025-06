Laut Roelof Salomons vom BlackRock Investment Institute will sich die EZB vorerst ihre Optionen offenhalten, während die Handelsgespräche mit den USA weitergehen. So hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping telefoniert. Zeitig mit dem europäischen Handelsschluss rückt Trumps Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in den Mittelpunkt.