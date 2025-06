Der Dax notierte am Nachmittag 0,3 Prozent höher bei 23'572 Punkten. Er bleibt in Reichweite seines bisherigen Wochenhochs von 23'812 Punkten, das am Dienstag dank der Waffenruhe im Nahostkrieg erreicht worden war. US-Präsident Donald Trump kündigte mittlerweile Gespräche mit dem Iran für die kommende Woche an.