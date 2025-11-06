Den Nebenwerteindex SDax führten Suss Microtec mit einem Kursgewinn von 12,9 Prozent an. Nachdem der Halbleiterzulieferer erst vor wenigen Tagen den Ausblick gesenkt hatte, rechnet er nun im vierten Quartal mit einer sehr deutlichen Belebung. Für Marktteilnehmer kam das überraschend, auch weil zuletzt von einem «wenig dynamischen Auftragseingang» im dritten Quartal die Rede gewesen war.