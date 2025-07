Im MDax stiegen Gea am Nachmittag auf ein Rekordhoch und schlossen 2,9 Prozent höher. Angehobene Jahresziele gaben der Aktie des Anlagenbauers frischen Auftrieb. Analyst Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan sieht das Papier im September zur regulären Index-Überprüfung als einen möglichen Aufsteiger in die erste Börsenliga, wie er jüngst in einem Kommentar geschrieben hatte.