Der MDax der mittelgrossen Unternehmen verlor am Donnerstag 1,40 Prozent auf 30'201,70 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verringerte dagegen ähnlich dem Dax seine Verluste und ging mit minus 0,60 Prozent auf 5'360,82 Punkte aus dem Tag. In der Schweiz und Grossbritannien schlossen die wichtigsten Indizes unterdessen leicht im Plus. In den USA dämmte der Leitindex Dow Jones Industrial seine Anfangsverluste ein. Die Nasdaq-Börse fand den Weg in positives Terrain.