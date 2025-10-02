In den USA stehen die Regierungsgeschäfte seit Mittwoch teilweise still, weil bisher keine Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte. Die Situation ist allerdings nicht neu. Seit den 1970er-Jahren sei es in den USA bereits 21-mal zu einem sogenannten Shutdown gekommen, und im Schnitt sei er nach acht Tagen wieder beendet gewesen, ermittelte das Handelshaus CMC Markets. Mehrere Marktbeobachter wiesen zudem darauf hin, dass die Börsen in der Vergangenheit auch längere Shutdown-Phasen letztlich problemlos verkraftet haben.