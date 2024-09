In diesem Umfeld zeigten sich die Anleger risikofreudig, wie auch ein Blick auf das europäische Branchentableau verdeutlichte. So zählten die sehr konjunkturabhängigen Rohstoffwerte zu den grössten Gewinnern. Noch besser schnitten die zinssensiblen Technologietitel ab. Sie folgten der US-Techbörse Nasdaq, wo die Kurse am Donnerstag deutlicher anzogen als an der von traditionelleren Branchen dominierten New York Stock Exchange (Nyse).