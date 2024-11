Am Ende behauptete sich der Eurozonen-Leitindex mit einem Minus von 0,82 Prozent auf 4'751,23 Punkte immerhin etwas darüber. Ihn stützte die Marktentwicklung in New York, wo der US-Leitindex Dow Jones Industrial sein anfängliches Minus verringerte und das Tech-Barometer Nasdaq 100 in positives Terrain drehte. Der schweizerische SMI blieb mit einem Kursrückgang um 0,84 Prozent auf 11'541,43 Punkte letztlich ebenfalls über seinem August-Tief. Der britische FTSE 100 sank lediglich um 0,13 Prozent auf 8'099,02 Zähler.