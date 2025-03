Zu den Gewinnern an diesem insgesamt recht trüben Handelstag zählten vor allem Spirituosenhersteller. Auftrieb kam nach Neuigkeiten aus China. Die Volksrepublik hat den Abschluss seiner Antidumping-Untersuchung zu Cognac und Armagnac verschoben und damit Herstellern wie Pernod Ricard , Remy Cointreau oder LVMH eine Atempause verschafft. Sie sind nämlich aktuell auch noch mit den Zolldrohungen Trumps konfrontiert. Pernod gewannen an der EuroStoxx-Spitze 2,9 Prozent und LVMH verringerten ihre Tagesverluste auf 0,3 Prozent. Zudem gewannen in Paris Remy Cointreau 3,0 Prozent und in London profitierten Diageo von der aufgehellten Stimmung und kletterten um 1,2 Prozent.