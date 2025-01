Die Branche der Bergbauunternehmen war die schwächste unter den europäischen Sektoren. Die von Trump ab Februar in Aussicht gestellten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Kanada und Mexiko liessen den US-Dollar wieder steigen und machten Metalle für die meisten Käufer wieder teurer. Der zurzeit vorsichtige Kurs des neuen US-Präsidenten gegenüber China sorge zwar für etwas Erleichterung, allerdings werde gerätselt, wie sich Trump künftig verhalte, hiess es.