Als die europäischen Autohersteller 2021 voll auf Elektroautos setzten, war CATL bereits der weltgrösste Batteriehersteller und BYD eine treibende Kraft in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Zellen. Der in Shenzhen ansässige Autohersteller hat VW als meistverkaufte Automarke Chinas vom Thron gestossen und expandiert in Europa durch die Errichtung von Elektrofahrzeugwerken in Ungarn und der Türkei. CATL hat einen Standort in Deutschland und baut einen weiteren in Ungarn auf, während das südkoreanische Unternehmen LG Chem seit etwa sechs Jahren Batterien in Polen herstellt.