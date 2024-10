Stärkster Sektor war die Versicherungsbranche. Dass sich Hurrikan «Milton» an der Westküste Floridas abgeschwächt hat, sorgte für Erleichterung und gab den Aktien von europäischen Rückversicherern Auftrieb. Im EuroStoxx gewannen Munich Re als Spitzenwert 2,9 Prozent. Scor stiegen in Paris um 2,8 Prozent und im SMI waren Swiss Re Favorit mit plus 2,8 Prozent.