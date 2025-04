Unter den Pharmaaktien waren Novartis gefragt. Der Pharmakonzern will in den USA in den nächsten fünf Jahren insgesamt 23 Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktion und der Forschung investieren. Damit werde man in der Lage sein, 100 Prozent der in den USA vertriebenen Schlüssel-Medikamente auch vollständig dort zu produzieren, hiess es. Die Aktie gewann 1,6 Prozent.