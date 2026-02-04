Zudem diskutierten die Unternehmen über eine Zusammenarbeit bei Fahrzeugtechnologien, unter anderem im Bereich des autonomen Fahrens. Für Ford geht es bei dem ​Vorhaben vor allem darum, den technologischen Rückstand gegenüber der chinesischen Konkurrenz aufzuholen und ‌Kosten zu teilen. Konzernchef Jim Farley hatte den globalen ‍Vorsprung Chinas bei Elektroautos und vernetzten Fahrzeugen im vergangenen Jahr als «eine Lektion in Demut» bezeichnet. Er betonte mehrfach die Notwendigkeit, ​diese Lücke zu schliessen.