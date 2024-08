Von Asien bis Amerika stiegen am Dienstag die Kurse, vor allem in Tokio hatte es nach einer Feiertagspause eine kräftige Erholung gegeben. In New York legten vor allem die Technologiewerte nach erfreulichen Preissignalen zu. Die Erzeugerpreise für Juli waren in den USA nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet.