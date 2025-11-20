Der Dax gewann zeitweise rund 1,5 Prozent und schloss letztlich 0,50 Prozent höher bei 23'278,85 Punkten. Der zwischenzeitliche Sprung zurück über die einfache 200-Tage-Linie stellte sich als nicht nachhaltig heraus. Erst am Dienstag war der deutsche Leitindex erstmals seit April unter diesen Indikator für den langfristigen Trend gerutscht und in der Folge auf den tiefsten Stand seit Juni gestürzt. Von den mehr als fünf Prozent grossen Verlusten der vergangenen Tage machte er nun nicht allzu viel wett. Der MDax der mittelgrossen Werte sackte sogar um 0,74 Prozent auf 28'443,45 Zähler ab.