Wenig verändert in ruhigem Handel

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag wenig verändert beendet. Händler sprachen von einem insgesamt ruhigen Geschäft mit unterdurchschnittlichen Volumen und ohne grössere Impulse. Verwiesen wurde in erster Linie auf die Thanksgiving-Feiertage und die deswegen geschlossenen US-Märkte. Aufgrund der fehlenden Impulse aus den USA hätten sich die meisten Marktteilnehmer auch hierzulande nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt, meinten Händler. Kurzfristig bzw. am Freitag und Montag dürfte sich die Aufmerksamkeit dann vor allem auf die Umsatzzahlen vom "Black Friday" konzentrieren. Vor allem in den USA finden die Zahlen auch an den Börsen hohe Beachtung.