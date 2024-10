Dagegen hielt sich der Kursrückgang beim schweizerischen SMI zur Wochenmitte erneut in Grenzen: Er verabschiedete sich 0,21 Prozent tiefer mit 12.193,07 Zählern aus dem Handel. Der britische FTSE 100 , der sich am Dienstag ebenfalls vergleichsweise gut gehalten hatte, legte am Mittwoch um 0,97 Prozent auf 8'329,07 Punkte zu. Ihn stützte die Erholung der Öl- und Rohstoffwerte nach den jüngsten Abgaben.