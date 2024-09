Wichtig dabei sind unter anderem die deutschen Verbraucherpreisdaten. Die EZB versucht, mit erhöhten Zinsen die Teuerungsrate auf den Zielwert von zwei Prozent zu drücken. Im September ging die Inflation in Deutschland voraussichtlich erneut zurück. Dies signalisieren die am Montag veröffentlichten Daten aus den Bundesländern. In Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen fiel die Teuerungsrate jeweils niedriger aus. In Hessen etwa lag sie nur noch bei 1,2 Prozent, in Baden-Württemberg und Brandenburg sank sie auf 1,4 Prozent und in NRW auf 1,5 Prozent.