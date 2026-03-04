Zur Wochenmitte hoben vereinzelt Maschinen am Flughafen in Dubai ab, einem Drehkreuz für viele Flugrouten nach Asien. Flüge der Airline Emirates gingen unter anderem nach Düsseldorf, München und Frankfurt. Die Lufthansa fliegt im Auftrag der Bundesregierung in der ​Nacht zum ​Donnerstag gestrandete deutsche Touristen von Maskat im Oman aus. Bundesaussenminister Johann Wadephul hatte ⁠weitere Flüge angekündigt. Auch Grossbritannien und Frankreich planen für Mittwoch die ersten Rückführungsflüge. Der Luftraum im ​Nahen Osten bleibt jedoch seit ⁠fünf Tagen weitgehend gesperrt. Die Reisebranche steckt damit in der insgesamt schwersten Krise seit der Corona-Pandemie.