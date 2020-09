Am Donnerstag brach der amerikanische Technologieindex Nasdaq um 5,2 Prozent ein. Dies, nachdem dieser seit dem Frühsommer von Höchststand zu Höchststand geeilt war - plus 35 Prozent seit Jahresbeginn. Der Einbruch wird gemeinhin dadurch erklärt, dass viele Anleger ihre Gewinne ins Trockene bringen wollten.

Die Performance des Technologieindex Nasdaq seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Nun melden sich aber die ersten warnenden Stimmen, die einen tieferen Fall prognostizieren: Ron Williams, Marktstratege beim Investmentberatungsunternehmen RW Advisors, sagt, dass den Aktienmärkten ein Kollaps – ein sogenannter "Minsky-Moment" - drohen könnte.

Ein "Minsky-Moment", benannt nach dem amerikanischen Ökonomen Hyman Minsky, bezeichnet einen plötzlichen Marktkollaps nach einer nicht nachhaltigen Rally. Diese war in den vergangenen Wochen und Monaten bekanntermassen angetrieben durch billiges Geld, das durch die Geld- und Fiskalpolitik als Reaktion auf die Corona-Krise auf den Markt geworfen wurde.

Minskys Krisentheorie

Minskys Krisentheorie in Kurzform: Zu Beginn eines Zyklus betreiben Investoren zunächst eine abgesicherte Finanzierung. Erweist sich das Wirtschaftswachstum als stabil, erscheint eine spekulative Finanzierung rentabel. Die Einnahmen reichen jetzt nur noch aus, um die Zinsen der aufgenommenen Kredite zu bedienen - die Kredite selbst dagegen werden durch neu aufgenommene Kredite ersetzt.

Schliesslich gehen die Investoren zu einem Schneeballsystem über, einem "Ponzi-Schema". Nun werden sogar zur Finanzierung der Zinslast Kredite aufgenommen, da die Investoren immer noch darauf vertrauen, dass ganz zum Schluss die Einnahmen aus der Investition ausreichen, um allen aufgelaufenen Verpflichtungen genügen zu können. Insgesamt wird die Wirtschaft immer labiler, bis es zu einem Platzen der Spekulationsblase – "Minsky-Moment" - und dem Ausbruch einer Finanzkrise kommt.

Zahlreiche Hinweise für einen potenziellen Crash

In der Sendung "Squawk Box Europa" des Wirtschafts- und Finanznachrichtensender CNBC nannte William am Donnerstag eine Reihe von Faktoren, die einen potenziellen Crash antreiben könnten: Erstens sind die Marktgewinne in den vergangenen Wochen und Monaten hauptsächlich durch die gute Aktienperformance der US-Big-Tech angefallen. Die sogenanten FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google" nahmen dabei eine zentrale Rolle ein.

Diese Divergenz zwischen Big-Tech-Unternehmen und dem "Fussvolk" illustriert die Betrachtung des S&P 500 Equal Weight Index, wo jedes Mitglied ein gleiches Gewicht von 0,2 Prozent erreicht. "Der S&P 500 Equal Weight Index hat kaum den Peak im Juni überschritten und tendiert seither seitwärts", sagt William.

Und auch der Russell 2000 Index der amerikanischen Nebenwerte mit all seinen "Zombie-Unternehmen" liegt unter seinem letzten Hoch im Juni. Betrachtet man zudem ausseramerikanische Indizes zeigt sich ebenfalls ein wenig rosiges Bild: Der britische FTSE 100 Index ist beispielsweise immer noch mehr als 20 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn.

Liquidität und Volatilität als Indikatoren

Im Gespräch mit CNBC deutete der Stratege auch darauf hin, dass die Liquidität und Volatilität historisch gesehen gute Indikatoren dafür sind, was auf die Aktienmärkte zukommen könnte. So sind die Geldflüsse aus ETFs (Exchange Traded Funds) in den S&P 500 auf einem Rekordtief. Gleichzeitig beobachte man einen neuen Ausbruch im CBOE Volatilitätsindex (VIX).

Performance des VIX-Index innerhalb des letzten Monats (Quelle: Bloomberg).

Der CBOE Volatilitätsindex (VIX) drückt die erwartete Schwankungsbreite des Aktienindex S&P 500 aus. Ein hoher Wert weist auf einen unruhigen Markt hin, niedrige Werte lassen eine Entwicklung ohne starke Kursschwankungen erwarten. Der VIX wird daher auch "Angstbarometer" genannt.

Doch welches Ausmass könnte ein "Minsky-Moment" an den Aktienmärkten einnehmen? "Preise könnten 20 bis 30 Prozent oder auch mehr fallen", sagte William gegenüber CNBC. Die momentan an den Aktienmärkten eingepreiste V-förmige Erholung würde in diesem Fall in einem "W" enden - eine Achterbahnfahrt wäre garantiert.