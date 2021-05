06:15

Der SMI steht nach Angaben der IG Bank vorbörslich um 0,4 Prozent höher.

Der SMI stieg am Freitag um 0,6 Prozent auf 11'174 Punkte. Im Wochenverlauf resultierte ein Plus von rund 1,2 Prozent. Kommende Woche werden neben der allgemeinen Börsenstimmung auch noch einige Firmenberichte den Markt bewegen. Wegen Auffahrt wird die Handelswoche allerdings verkürzt sein.

Am Dienstag will der Vorsorgekonzern Swiss Life Eckdaten zum ersten Quartal nennen, am Mittwoch folgt aus der selben Branche die Zurich Insurance Group. Zudem wird der Flughafen Zürich die Verkehrsdaten vom April publizieren.

06:10

In Erwartung weiterhin niedriger Zinssätze aufgrund des nachlassenden Inflationsdrucks zeigen sich die Börsen in Asien am Montag im frühen Handel optimistisch.

White House creates task force to deal with pipeline breach

Die Aktienkurse zogen an. Die Öl- und Gaspreise machten nach dem Hackerangriff auf den US-Pipeline-Betreiber Colonial Pipeline, der fast die Hälfte der US-Ostküste mit Kraftstoff versorgt, einen Sprung nach oben. Öl- und Benzin-Futures bauten ihre Gewinne aus. "Wir haben ein solides Angebot in den Aktienindizes gesehen und die Futures sind gestiegen", schreibt Chris Weston, von Broker Pepperstone in Melbourne.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,6 Prozent höher bei 29'542 Punkten.

05:55

Die zweitwichtigste Cyber-Devise Ether hat die Marke von 4000 Dollar durchbrochen. Die Kryptowährung hat ihren Kurs seit Jahresbeginn mehr als vervierfacht.

04:50

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

04:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 108,85 Yen und stagnierte bei 6,4313 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9015 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2152 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0957 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,4018 Dollar. (Reporterin: geschrieben von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte))

